Полиция изъяла нелегальный табак на 8,5 млн рублей в Брюховецком районе Кубани

Полицейские в Брюховецком районе Краснодарского края конфисковали у 35-летнего предпринимателя 4 тыс. единиц немаркированной табачной продукции общей стоимостью 8,5 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Ленинградского района хранил незаконный товар в двух принадлежащих ему торговых точках в станицах Переясловской и Брюховецкой. Он планировал реализовать немаркированные сигареты и никотиносодержащую продукцию покупателям.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного ОМВД обнаружили 2,5 тыс. флаконов с никотиносодержащей жидкостью, 1,2 тыс. электронных систем доставки никотина и свыше 1 тыс. пачек сигарет.

По факту нарушения возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.

Алина Зорина