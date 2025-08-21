В Кургане будут судить участников ОПГ за незаконную врезку в нефтепровод

Сотрудники управления СКР по Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группировки, обвиняемых в самовольном подключении к нефтепроводам (ст. 215.3 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным следствия, сообщники несколько раз незаконно подключались к трубам и похищали углеводородное сырье на территории области. Подобные действия нарушают экономическую и экологическую опасность. Трубопроводы с углеводородами, обозначенные специальными знаками, транспортируют сырье под высоким давлением, и механические повреждения приводят к их аварийной остановке, разгерметизации, выбросу нефтепродуктов и масштабному возгоранию.

УМВД России по Курганской области напоминает, что врезки в нефтепровод могут спровоцировать загрязнение окружающей среды и реальную угрозу жизни и здоровью людей. При необходимости земляных или строительных работ в охранной зоне труб с углеводородами требуется согласовать действия с ответственным за объект предприятием.

Виталина Ярховска