В Уфе любителям шопинга ускорили мобильный интернет

Уфимцы теперь могут выходить в Сеть на более высоких скоростях вблизи крупного торгового центра столицы Башкирии. Инженеры МегаФона запустили дополнительное телекомоборудование у ТЦ «Мега», охватив парковую зону, парковку и окрестную территорию.

Фото: пресс-служба МегаФона

После проведённых работ скорость мобильного интернета достигает в локации до 150 Мбит/c. Устойчивое соединение позволяет посетителям без задержек и зависаний выкладывать в соцсети фото и видео в новых нарядах, сравнивать цены на сайтах брендов и вызывать такси через приложение.

При расширении сети технические специалисты задействовали сразу несколько диапазонов частот. Такое решение даёт уверенный сигнал и достаточную ёмкость для обслуживания большого числа абонентов. Кроме того, улучшает связь внутри зданий с большим числом внутренних стен и перегородок.

«Торгово-развлекательные комплексы стали важными точками на карте Уфы. Горожане не только делают здесь покупки, но и посещают кафе, кинотеатры, игровые зоны вместе с семьей и друзьями. Развлекательные площадки появляются и на близлежащей территории, поэтому к уже действующей инфраструктуре связи внутри здания “Меги” мы добавили новое телеком-оборудование. Оно также обеспечивает более высокие скорости загрузки в расположенных рядом жилом комплексе и коттеджном поселке», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Как показывает big data оператора, в 2025 году максимальный трафик в торгово-развлекательных комплексах города пришелся на весенние месяцы — март и апрель. В рамках недели уфимцы чаще выбираются за покупками по субботам, далее по популярности следуют пятница и четверг. При этом наиболее активны в Сети гости торговых центров «Планета», «Мега» и «Центральный».

