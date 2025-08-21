На промпредприятиях готовы работать 79% донской молодежи

Более половины молодых жителей Ростовской области готовы работать на производстве при условии создания современной инфраструктуры с кафе, лаунджами и коворкингами. Такую данные предоставили «Ъ-Ростов» аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Level Grouр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно опросу, 55% молодых дончан хотят видеть на заводах не только цеха, но и современную инфраструктуру. Для них наличие таких пространств и хорошая транспортная доступность являются ключевыми критериями при выборе работодателя. 24% респондентов убеждены: без комфортной среды привлечь молодежь на завод невозможно.

У большинства участников исследования из Ростовской области и ЮФО словосочетание «работа на производстве» вызывает негативные ассоциации. Почти каждый второй связывает ее с грязью, шумом и нездоровыми условиями. Каждый четвертый считает такую деятельность скучной, однообразной и низкооплачиваемой.

«Многие до сих пор представляют себе мрачные советские цеха, со старыми станками, беспорядком и пылью. На самом деле сегодня многое изменилось. Например, в проекте Level Work Свободы мы строим индустриальный небоскреб, где будут столовая, конференц-залы, офисы, ретейл на первом этаже»,— сообщила «Ъ-Ростов» директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Несмотря на стереотипы, значительная часть молодежи не против трудиться на производстве. 13% считают такую работу перспективной, треть — привлекательной, еще треть относятся к ней нейтрально.

В антирейтинге производственных проблем лидирует плохая транспортная доступность предприятий — на это жалуются 57% респондентов. Половина участников опроса недовольна экологией (51%), 49% сетуют на унылую серую обстановку. Завершают пятерку отсутствие нормальных мест для отдыха и приема пищи (43%) и устаревшее оборудование (38%).

Организаторы исследования убеждены: сегодня молодых людей не так сложно привлечь к работе на производстве. Для этого российские промышленные предприятия должны стать такими же комфортными, как современные офисные центры, со всей необходимой инфраструктурой.

Валентина Любашенко