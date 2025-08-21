На площадке в хуторе Воскресенском остается менее 1 тысячи т загрязненного песка

На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском остается менее 1 тыс. т загрязненного мазутом песка. По состоянию на 20 августа на объекте находится 997,8 т материала. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

За весь период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли 178 тыс. т загрязненного песка. Около 140 тыс. т из этого объема прошло обработку на площадке в хуторе Воскресенском.

Весь песок проходит сортировку на установке «Грохот», которая отделяет сильно загрязненные фракции. Менее загрязненный материал направляют на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийске для использования в качестве инертного материала. Максимально загрязненный песок доставляют для утилизации на специализированные предприятия «Биопотенциал» и «Ртутная безопасность».

Алина Зорина