Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область отправила в Израиль 10 тонн вяленой рыбы

Из Ростовской области экспортировали в Израиль 10 т вяленой рыбы за неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Продукция проходила проверку в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский». Ее качество подтвердили лабораторные исследования. Предприятие-экспортер включено в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера, отмечают в ведомстве.

Константин Соловьев

Новости компаний Все