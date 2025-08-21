Ростовская область отправила в Израиль 10 тонн вяленой рыбы
Из Ростовской области экспортировали в Израиль 10 т вяленой рыбы за неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ
Продукция проходила проверку в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский». Ее качество подтвердили лабораторные исследования. Предприятие-экспортер включено в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера, отмечают в ведомстве.