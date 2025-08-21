Связанный с «Ростсельмашем» банк выплатит акционерам 100 млн рублей

Акционеры аффилированного с производителем сельхозтехники «Ростсельмаш» ПАО КБ «Сельмашбанк» по итогам 2024 года приняли решение о выплате более 100 млн руб. Соответствующий документ опубликован на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Держателям обыкновенных акций выплатят 99,5 млн руб. (по 73,38 руб. на каждую акцию). Обладатели привилегированных акций получат 100% годовых к номинальной стоимости одной ценной бумаги — 50 руб., общий размер выплат составит 500 тыс. руб.

В 2024 года «Сельмашбанк» показал прибыль в размере свыше 162, 6 млн руб., что двое превысило прибыль 2023 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что совет директоров ПАО «КБ "Сельмашбанк"» рекомендовал общему собранию акционеров не распределять прибыль общества по результатам 2024 года в размере 162,6 млн руб. Дивиденды за минувший год по обыкновенным и привилегированным акциям банка было рекомендовано не начислять и не выплачивать.

По данным портала kartoteka.ru, ПАО «КБ "Сельмашбанк"» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1989 году. Уставный капитал общества — 136,1 млн руб. Председателем правления банка является Вадим Хлус.

Наталья Белоштейн