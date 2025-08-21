В Ростовской области собрано 50% урожая картофеля

Площади посадки картофеля в Ростовской области в 2025 году составили 23,9 тыс. га, что на 1,1% превышает показатель прошлого года. Клубни собраны с половины засеянных площадей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По информации пресс-службы ведомства, сельхозпроизводители планируют собрать в закрома около 170 тыс. тонн картофеля – на уровне 2024 года с урожайностью 25 т/га. Продуктивность остается стабильной благодаря тому, что многие хозяйства выращивают культуру в орошаемой зоне региона. Из общей площади посевов 63% приходится на личные подсобные хозяйства, 37% — на сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства. Ведущими производителями являются КФХ Юзефов Н.Н., ООО «Исток», ЗАО им. Ленина, ЗАО «Нива», ООО «Манитек».

«В регионе традиционно культивируют ранние сорта «Аризона», «Ароза», «Жуковский ранний», «Ред Соня» и среднеспелые «Аврора», «Луговской». Для увеличения урожайности агрономы применяют качественный посадочный материал, минеральные удобрения, искусственное орошение и внедряют новые сорта», — пояснили в ответе на официальный запрос «Ъ-Ростов».

Производители картофеля Ростовской области сбывают свою продукцию на внутренние и внешние рынки. Внутри региона продукция реализуется на розничных рынках, ярмарках, торговых сетях.

«Сейчас в ассортименте торговых сетей в среднем девять разновидностей корнеплода и зарубежная продукция формирует лишь 10% предложения. Два месяца назад этот показатель превышал 20%. Сезонное увеличение импорта возобновится в конце зимы»,— заявил «Ъ» председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Эксперт пояснил — прогнозировать условия реализации урожая затруднительно из-за отсутствия контрактов с ритейлерами, фиксирующих диапазон цен для поддержания доходности производителей. Цены на продукцию крайне нестабильны. За год закупочная стоимость сначала выросла с 15 до 25 руб./кг, а затем снова упала до 13 руб./кг.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в Ростовской области реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК», который входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Для картофелеводов и других производителей агропродукции проект предоставляет такие возможности как: модернизация предприятий, льготное кредитование компаний-экспортеров, поддержку ввода площадей мелиорируемых земель.

«Так, в рамках проекта был модернизирован крахмалопаточный комбинат в Миллеровском районе, что позволило увеличить объемы переработки сырья до 300 тонн в сутки»,— уточнили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ведомства.

Валентина Любашенко