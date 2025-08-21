Стоимость сосисок и сарделек в Удмуртии увеличилась на 5,2% за прошлую неделю

Сильнее всего на прошлой неделе в Удмуртии подорожали сосиски и сардельки: их стоимость возросла до 526,51 руб. за 1 кг, прибавив 25,76 руб., сообщает пресс-служба Удмуртстата. Сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 1,4%, до 1231,12 руб. за 1 кг. Наибольшее снижение цен по итогам недели зафиксировали на фруктово-ягодные консервы для детского питания: они подешевели на 3,2%, до 513,64 руб. за 1 кг.

Средняя цена 1 л бензина марки АИ-95 выросла до 62,04 руб., прибавив за прошлую неделю 11 коп. Также выросло в цене топливо марки АИ-92, достигнув 57,44 руб. (+0,6 коп.). Стоимость бензина марок АИ-98 не изменилась: в среднем 87,01 за 1 л. Дизельное топливо подорожало на 0,2 коп., до 69,91 руб. за 1 литр.