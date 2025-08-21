В Челябинске с сентября вернут троллейбусный маршрут №17

С сентября в Челябинске вновь планируют запустить троллейбус №17, который ранее следовал с северо-запада до железнодорожного вокзала. На маршрут выйдет новый подвижной состав, сообщает пресс-служба компании «Синара – Транспортные машины».

По данным холдинга, в начале осени реконструкция троллейбусного депо №2 приблизится к концу. За счет этого станет возможным возвращение маршрута №17. У компании уже есть необходимое количество водителей. В настоящий момент решается вопрос о трассе следования и протяженности маршрута, его начальной и конечной остановках.

Троллейбус №17 был отменен в октябре 2024 года. Причиной стал высокий износ старого подвижного состава. Из-за этого на линию выходило всего 4-6 машин с интервалом 20-60 минут. В «Синаре» также сообщали, что планируют продлить этот маршрут от железнодорожного вокзала через путепровод в Ленинский район. Также на рассмотрении был вариант, по которому на северо-западе троллейбусы ездили бы до ЖК «Ньютон», а в Тракторозаводском районе — по улице Комарова.