В Челябинске в выходные перекроют проспект Ленина из-за марафона

В эти выходные для проведения XVIII Челябинского марафона в городе для пешеходов закроют площадь Революции, а для водителей — часть проспекта Ленина и улицу Лесопарковую, сообщает пресс-служба мэрии.

С 23:00 23 августа до 16:00 24 августа нельзя будет пройти по площади Революции и проехать по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Воровского. Кроме того, с 5:00 до 16:00 24 августа закроют движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой и на улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой.

Виталина Ярховска