В Челябинске стоимость квадратного метра в новостройках упала на 9,6% за месяц

В июле стоимость квадратного метра при продаже готовых квартир в новостройках составила 137 тыс. руб. Это на 9,6% меньше, чем в июне, сообщает «Яндекс Недвижимость».

С июля 2024 года цена «квадрата» в недавно возведенных челябинских домах, наоборот, выросла на 3,2%. В строящихся же объектах квартиры в прошлом месяце приобретали в среднем за 131 тыс. руб. за квадратный метр (+22,3% за год). Это на 4,7% ниже цены в объявлениях о продаже недвижимости в готовых домах.

В среднем по городам-миллионникам стоимость «квадрата» при реализации квартир в готовых новостройках в июле находилась на уровне 188 тыс. руб. (+0,5% за месяц). Наиболее заметный месячный рост цен зафиксирован в Самаре (+11,6%), Омске (+7,1%) и Краснодаре (+4,2%). Снижение стоимости квадратного метра наблюдалось в Челябинске (-9,6%), Уфе (-8,5%) и Нижнем Новгороде (-1,7%). За год же показатель увеличился на 7,9%. В строящихся объектах цены в среднем выросли на 11,8%.

Виталина Ярховска