В КБР приступили к поиску тел двух погибших альпинистов

В ущелье Адыл-су на поиск тел двух сорвавшихся альпинистов напрядены 30 человек из альплагеря «Уллу-тау». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

В поисковую группу входят спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сотрудники Погрануправления ФСБ России по КБР и общественники.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 20 августа в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью, сорвавшись с высоты около 3,7 тыс. м.

Наталья Белоштейн