В Ставропольском крае в ДТП пострадал 3-летний пассажир

В селе Правокумском Левокумского округа в дорожно-транспортном происшествии пострадали 3-летний пассажир и 24-летняя водитель автомобиля Chevrolet. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По данным ведомства, водитель Chevrolet, двигаясь по главной дороге, превысив скорость, не справилась с управлением из-за чего ее автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Оба пострадавших с травмами госпитализированы в больницу.

Наталья Белоштейн

