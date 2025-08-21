В Удмуртии введены новые требования к размещению сезонных залов точек общепита

В Удмуртии утвердили дополнительные требования к размещению и обустройству сезонных залов с продажей алкоголя в местах общественного питания (общепита). Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства региона.

Согласно постановлению, сезонные залы не должны находиться дальше чем в 10 м по прямой линии от объекта общепита. Размещение летних кафе запрещено на расстоянии менее 30 м от остановок, детских и спортивных площадок, а также на территориях с отсутствием разрешения на розничную продажу алкоголя.

Для обустройства сезонного зала необходимы столы, мебель и ограждения, определяющие вход и выход. При каждом входе на территорию должны быть установлены вывески с указанием названия и типа заведения, адреса и режима работы.