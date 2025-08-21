Ставропольский край направил 687 млн рублей на реставрацию ОКН

В 2024 году в Ставропольском крае на реставрацию объектов культурного наследия (ОКН) из консолидированного бюджета было выделено 687 млн руб. Об этом на заседании краевого правительства сообщила начальник регионального управления по сохранению ОКН Анна Конева.

Ремонтно-реставрационные работы затронули 67 объектов. Среди восстановленных зданий — домик Лермонтова в Пятигорске, особняк 1910 года в Ставрополе, галерея над источником №17 в Ессентуках и женская гимназия в Георгиевске.

Кроме этого были отремонтированы семь мемориальных комплексов и памятников на воинских захоронениях Великой Отечественной войны за счет федеральной субсидии. Еще шесть мемориалов были восстановлены за счет краевого бюджета.

Сотрудники управления провели 467 контрольных мероприятий для предотвращения ущерба объектам культурного наследия. Им пришлось вынести 215 предостережений и выдать 26 предписаний об устранении нарушений. Основные проблемы связаны с невыполнением арендаторами своих обязанностей по содержанию и сохранению памятников.

Наталья Белоштейн