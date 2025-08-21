Долговая нагрузка бюджета Удмуртии сократилась на 40,9 пункта за 2022-2024 годы

Удмуртия стала одним из регионов с наибольшим снижением долговой нагрузки на бюджет по итогам 2022-2024 годов — со 104 до 63,1%, изменение на 40,9 п. п., сообщает пресс-служба счетной палаты РФ (СП РФ). «Наибольшее снижение наблюдается в Удмуртской Республике, республиках Калмыкия и Мордовия, Костромской и Магаданской областях»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Из приложения СП РФ следует, что в 2022 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртии и объем госдолга составляли 66,1 млрд руб. и 68,7 млрд руб. соответственно. В 2024 году показатели изменились до 104,8 и 66,1 млрд руб.

Уровень долговой устойчивости в Удмуртии повысился со среднего до высокого уровня. Такое увеличение зафиксировано в 15 регионах. К 2024 году не одна территориальная единица страны не отнесена к группе с низким уровнем, со средним зафиксирован 21 субъект, с высоким — 64.