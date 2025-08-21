В Челябинской области объем выданных автокредитов за месяц вырос на 19%

В июле банки Челябинской области выдали более 3,1 тыс. автокредитов на сумму 4,32 млрд руб. По сравнению с прошлым месяцем показатели выросли на 14% и 19% соответственно. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Челябинская область заняла девятое место в топ-50 субъектов РФ по объему выданных автокредитов. Средний чек займа в июле составил 1,38 млн руб., увеличившись на 4%. Средний срок выплаты автокредита вырос с 65 до 67 месяцев.

Всего в России граждане оформили в июле 110,5 тыс. автокредитов на общую сумму 158,02 млрд руб. За месяц количество и объем займов выросли на 13% и 19%, а за год — сократились на 31% и 35% соответственно.