В Пятигорске нашли одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту

Одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту обнаружили в Пятигорске. Об этом пишут РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По данным агентства, мужчина должен был находиться за рулем микроавтобуса, начиненного взрывчаткой. Взрывчатку — 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства — 2 апреля изъяли на Брестской таможне в Белоруссии. Груз должны были транспортировать в Россию.

Соучастников готовившегося преступления, включая водителя, задержали сотрудники ФСБ. Задержанный не знал о происходящем и мог стать «смертником», указали в ведомстве.

Константин Соловьев