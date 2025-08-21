В Геленджике водитель и две школьницы погибли в ДТП

В Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля и пострадали две школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 20 августа около 21:50 в районе Тонкого мыса в Геленджике. 25-летний водитель, находившийся за рулем BMW, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии водитель погиб, две пассажирки 15 и 16 лет госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Алина Зорина