В июле цены на готовые новостройки в Краснодаре оказались ниже строящихся

В июле 2025 года в Краснодаре квадратный метр в готовых новостройках стоил 158 тыс. руб., что на 5 тыс. руб. дешевле, чем в строящихся домах — 163 тыс. руб. Об этом рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости».

По данным сервиса, стоимость готового жилья в краевом центре за месяц выросла на 4,2%, а за год — на 19,5%. В то же время цены на квартиры в строящихся домах увеличились за месяц на 3%, а годовой рост составил 9,3%.

В среднем по городам-миллионникам квадратный метр готового жилья в июле стоил 188 тыс. руб. По сравнению с июнем цены почти не изменились, показав рост на 0,5%. За год готовые новостройки подорожали на 7,9%, тогда как строящиеся проекты — на 11,8%.

Наиболее значительный месячный рост цен на готовое жилье зафиксирован в Краснодаре (4,2%), Самаре (11,6%) и Омске (7,1%). Снижение стоимости наблюдалось в Челябинске (–9,6%), Уфе (–8,5%) и Нижнем Новгороде (–1,7%).

«Объем предложения на рынке первичной продажи готового жилья кратно меньше, чем на рынке строящихся новостроек, поэтому многие показатели изменяются динамичнее ввиду эффекта низкой базы»,— комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».

