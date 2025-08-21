В Ставропольском крае спасатели достали из водоема тела мужчины и двух детей

В Шпаковском округе спасатели достали из водоема тела мужчины и двух детей. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В одном из водоемов села Казинка, запрещенном для купания утонули дядя и двое его несовершеннолетних племянников. К месту трагедии незамедлительно отправились водолазы АСП Ставрополя.

На данный момент поисковые работы завершены. Найдены все три тела.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Наталья Белоштейн