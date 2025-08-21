В Саратове предлагают 2 млн за создание пространства «Экологическое детство»

Администрация Заводского района Саратова приступила к поиску подрядчика для создания тематического пространства «Экологическое детство». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы напротив подъезда № 6 дома № 14 по ул. им. Чернышевского Н.Г. в Саратове до 3 ноября этого года. Гарантийный срок на них составляет пять лет.

Подрядчику необходимо разработать грунт под устройство асфальтобетонного покрытия на детской площадке, вывезти песок, подготовить основание, демонтировать бортовые камни и установить новые, выполнить устройство геополотна, асфальтобетонного основания под резиновое покрытие, а также покрытия из резиновой крошки. В перечне работ также демонтаж и монтаж игрового и детского оборудования, ремонт металлического ограждения, художественное оформление стены, вывоз и утилизация строительных отходов.

Извещение о закупке размещено 20 августа. Заявки принимаются до 28 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,07 млн руб.

Павел Фролов