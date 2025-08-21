В Астрахани экс-инспектор ДПС пойдет под суд за получение взятки

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело о мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2) в отношении бывшего инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в марте этого года фигурант получил от водителя автомобиля взятку около одного из домов на ул. Советской Милиции в Кировском районе Астрахани. Взамен он не стал привлекать того к административной ответственности.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и ОРЧ СБ УМВД. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов