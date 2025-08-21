В Челябинскую область не пропустили 22 тонны риса без маркировки

На автомобильном пункте пропуска в Челябинской области остановили машину с 22 т риса из Казахстана. Ее не пропустили через границу из-за отсутствия маркировки на части товара, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Машину с грузом инспекторы досмотрели 20 августа на пункте пропуска «Бугристое» (Троицк). Продукцию планировалось привезти в Екатеринбург. Во время досмотра было выявлено, что маркировках есть только на верхних мешках с рисом, а на остальных упаковках отсутствует.

Водителя оштрафовали по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза).