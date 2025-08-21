В суд передали дело о гибели ребенка из-за наезда снегоуборочной машины на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) под суд отправили обвиняемых в гибели девочки после наезда снегоуборочной машины в поселке Уренгой в Пуровском районе, сообщили управлении СКР по ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу Фото: СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу

Двум работникам строительной организации предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого по аналогичной статье, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Следствие установило, что 27 декабря 2024 года в Уренгое при уборке снега возле культурно-спортивного комплекса обвиняемые не установили предупредительные знаки и не истребовали маршрутные карты уборки территории. Из-за этого водитель грузовика, вывозивший снег, не принял необходимых мер предосторожности и сбил ребенка. Несовершеннолетняя получила смертельные травмы и скончалась на месте.

Напомним, доследственную проверку по факту гибели девочки организовали в тот же день. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Пуровского межрайонного следственного отдела.

Ирина Пичурина