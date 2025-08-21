Водитель привлечен к ответственности за съемку рекламы на капоте авто в Ижевске

Водитель иномарки привлечена к ответственности за перевозку пассажира на капоте во время съемки рекламного ролика для соцсетей, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Ролик снимался на ул. Орджоникидзе в Ижевске. На кадрах молодая девушка с курьерской сумкой танцует под музыку на капоте автомобиля Subaru во время движения.

Водителем оказалась 26-летняя местная жительница. «О том, что своими действиями совершает административное правонарушение, она не догадывалась»,— говорится в сообщении. Водителя привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей (ст. 12.23 КоАП).