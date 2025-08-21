Замглавы Увинского района Удмуртии задержан по делу о превышении полномочий

41-летний заместитель главы Увинского района Удмуртии по строительству и ЖКХ Константин Огородов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК), сообщили в региональном СУ СКР.

Следствие считает, что фигурант незаконно согласовывал акты о приемки работ, выполненных не в полном объеме, а также справки об их стоимости. Перед этим он, по версии следствия, давал незаконные указания представителям коммерческих фирм и муниципального предприятия об изменении муниципальных контрактов по благоустройству мусорных площадок в части отдельных видов работ и материалов, а также сроков их исполнения. Сумма невыполненных работ превысила 1,6 млн руб.

По факту злоупотребления должностными полномочиями на Константина Огородова возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 285 УК, до 10 лет лишения свободы). Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения фигуранта под стражу.