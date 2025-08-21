К капремонту 11 санаториев в КМВ планируют привлечь частные инвестиции

На территории Кавказских Минеральных вод выбрали 11 санаториев, которые в приоритетном порядке планируют рассмотреть для реконструкции и модернизации, в том числе за счет внебюджетных средств. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на замминистра экономического развития России Сергея Назарова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, в перечень вошли объекты, находящиеся в федеральной и региональной собственности, изношенные более чем наполовину. Среди них пять учреждений Минздрава России, три — федерального медико-биологического агентства, один — Росимущества и два — Ставропольского края. Власти рассматривают варианты привлечения инвесторов для реконструкции санатория имени Орджоникидзе, бывшего лагеря «Горное эхо» в Кисловодске, а также ряда нефункционирующих объектов в Железноводске, Ессентуках и Кисловодске.

Константин Соловьев