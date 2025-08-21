Глава СКР хочет знать, почему в Астрахани строят 25-этажные дома с нарушениями

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков проведет процессуальную проверку в связи с обращениями о нарушении прав жителей Астрахани и доложит о ее результатах. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее граждане в обращении к силовому ведомству выразили несогласие с застройкой исторической части Астрахани в границах ул. Бабефа. С их слов, ООО «Рэс- Бабефа» по согласованию с профильным министерством приступило к строительству двух 25-этажных домов. Авторы обращения отметили, что организация не соблюдает требования к минимальному отступу от расположенных рядом строений. Из-за этого начали разрушаться конструкции зданий.

Также жители Астрахани подчеркнули, что многоэтажные дома возводят в месте, где пролегает источник грунтовых вод. Вместе с тем строительная компания не учла гидрогеологические риски, не стала укреплять почву. Граждане неоднократно обращались по этому вопросу в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов