Саратовца заключили под стражу за гибель в ДТП пешехода и травмы его дочке

Следователь Новоузенского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Саратовской области обвинил 37-летнего местного жителя в совершении ДТП, в результате которого погиб 28-летний пешеход и получила тяжелые травмы его семимесячная дочь (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Как выяснилось, 17 августа этого года нетрезвый фигурант ехал за рулем иномарки «Вольксваген Поло» и на проезжей части ул. Телегина села Куриловка Новоузенского района сбил 28-летнего мужчину и его семимесячную дочь. Далее он скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход погиб, а его дочку в тяжелом состоянии увезли в лечебное учреждение.

Следователи задержали фигуранта. Суд по ходатайству следствия избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Специалисты изучили место происшествия, назначены судебные экспертизы, продолжают допрос свидетелей.

Павел Фролов