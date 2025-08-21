В Астрахани пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла, проводится проверка

Прокуратура Трусовского района Астрахани контролирует проверку по факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним водителем мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла накануне, 20 августа, на пл. Заводская в Астрахани. Там водитель иномарки «Тойота Камри» столкнулся с мотоциклом, которым управлял подросток 2011 года рождения.

В результате удара двухколесное транспортное средство врезалось в автомобиль «Митсубиси». Водителя мотоцикла увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов