Главные новости за 20 августа. Воронеж, Курск, Тамбов

Реконструкцию Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже оценили в 17,5 млрд

Дело о взятке топ-менеджера воронежской структуры «Газпрома» передано в суд

ТАСС: бывший курский губернатор Смирнов признал вину в хищениях

Собственник ДК имени Кирова предложил мировое соглашение по спору с мэрией Воронежа

Производитель курятины может построить гостиничный комплекс в Тамбовской области

Суд обязал «Ингосстрах» выплатить компенсацию пострадавшему от атак белгородскому «Монокристаллу»

Липецкий производитель гофрокартона не смог оспорить арест 112 млн рублей