В Ижевске движение транспорта по улице Кирова ограничат в выходные

В Ижевске ограничат движение трамваев по ул. Кирова от ул. Карла Маркса до разворотного кольца «Металлург» в связи с сужением проезжей части. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Кроме того, ограничение коснется автомобилей – для них закроют проезд через трамвайные пути на перекрестке ул. Кирова — ул. Максима Горького. Ограничения продлятся с 00:00 23 августа до 04:00 25 августа. Трамвайные маршруты будут перенаправлены.