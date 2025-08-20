В Удмуртии задержан 28-летний закладчик интернет-магазина

В Удмуртии задержан 28-летний житель Завьяловского района, распространяющий наркотические вещества, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 228.1 УК).

Автомобиль обвиняемого остановили на выезде из Ижевска сотрудники МВД по Удмуртии совместно с инспекторами ГАИ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В салоне машины было обнаружено несколько свертков с наркотиками, весы и упаковочный материал. Результаты исследования показали, что в одном из свертков находилось 82 грамма N-метилэфедрона.

Фигурант пояснил, что является закладчиком в интернет-магазине. За данное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.