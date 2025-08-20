В Краснодаре за год убрали 149 незаконных свалок

В Краснодаре с начала 2025 года ликвидировали 149 незаконных свалок общей площадью около 22 тыс. кв. м. Работы по очистке территорий от мусора, который завозили нелегальные перевозчики, продолжаются. Сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Управление МВД России по Краснодару составило 52 административных протокола в отношении «серых мусорщиков». 10 автомобилей нарушителей отправили на штрафстоянку.

Одну из крупных стихийных свалок обнаружили в поселке Победитель. Оттуда вывезли 88 т отходов. На территории установили видеонаблюдение. Власти планируют постепенно оборудовать камерами места, популярные у нарушителей.

По инициативе администрации Краснодара на популярных сайтах объявлений начали создавать информационные разделы, которые объясняют особенности услуг по сбору и транспортировке отходов. Соответствующее предложение ранее направили в Росприроднадзор.

Алина Зорина