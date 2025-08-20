ВС РФ пресекли попытку ДРГ ВСУ прорваться к Крыму

Российские военные в акватории Черного моря сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины пройти на катерах в сторону Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Катера были обнаружены ночью 20 августа в районе, прилегающем к Херсонской области. Один из них поразили при помощи разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет».

В результате операция украинских сил была сорвана.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 20 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА над территорией Крыма.

Анна Гречко