Адвокат из Сочи обвиняется в мошенничестве на 23,7 млн рублей

Адвокату из Сочи и его подельнику предъявлено обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2017 года к юристу обратились местные жители за помощью в признании их банкротами. Они владели недвижимостью на сумму 23,7 млн руб. Адвокат решил завладеть их имуществом и создал преступную схему.

В 2018 году он подал заявление о признании доверительницы банкротом и добился введения процедуры реализации ее имущества. Для исполнения плана юрист привлек знакомую, которая от имени отца адвоката заключила с банком договор об уступке права требования к потерпевшей на сумму свыше 4,9 млн руб.

В июле 2019 года адвокат договорился с финансовым управляющим. Тот за 700 тыс. руб. признал торги по продаже недвижимости несостоявшимися. Несмотря на отсутствие оплаты, управляющий подписал документы о покупке объекта на имя знакомой юриста. Стоимость сделки составила 3,2 млн руб. После этого женщина незаконно зарегистрировала право собственности на имущество.

По ходатайству следователя суд заключил адвоката под стражу. На спорную недвижимость наложен арест. По делу назначены экспертизы, расследование продолжается при участии УФСБ России по Краснодарскому краю.

Алина Зорина