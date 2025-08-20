Три территории Кубани получат статус ООПТ до конца августа 2025 года

В Краснодарском крае три природных объекта — «Гора Шизе и хребет Грузинка» в Абинском районе, «Бужорский лес» в Анапе и рекреационная зона «Гора Школьная» в Туапсинском округе — наделят статусом особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Соответствующие постановления за подписью главы региона Вениамина Кондратьева опубликованы на сайте администрации Кубани.

Решение вступит в силу через 10 дней. Площадь «Горы Шизе и хребта Грузинка» превышает 1,6 тыс. га, «Бужорского леса» — 164,9 га, «Горы Школьной» — 265,6 га. Цель создания новых ООПТ — сохранение редких видов растений и животных, включенных в Красные книги России и Кубани, а также поддержание уникальных экосистем региона.

На указанных территориях запретят строительство, вырубку лесов (кроме санитарной), организацию кемпингов, палаточных лагерей, экстремального туризма и других видов хозяйственной деятельности.

В начале июня 2025 года в крае была утверждена схема развития сети ООПТ, предусматривающая до конца 2027 года придание охранного статуса еще 34 участкам общей площадью более 24,2 тыс. га.

Анна Гречко