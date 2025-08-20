Суд взыскал с «Терра-Н» 3,2 млн рублей за загрязнение почв в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края обязал ООО «Терра-Н», эксплуатирующее полигон твердых коммунальных отходов в Новороссийске, выплатить 3,2 млн руб. в качестве возмещения экологического ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Федеральная служба установила перетекание фильтрата с полигона на прилегающий земельный участок. Пробы, отобранные ЦЛАТИ по ЮФО, показали загрязнение почв на площади 240 кв. м. Компания добровольно компенсировать ущерб отказалась, после чего ведомство обратилось в арбитраж, который удовлетворил иск в полном объеме.

В марте 2025 года специалистами проводилась проверка по факту обращений о попадании сточных вод с полигона ТКО компании «Терра-Н» в реку Озерейка.

Согласно данным СПАРК, ООО «Терра-Н» зарегистрировано в Новороссийске в 2007 году. Основной вид деятельности — захоронение неопасных отходов. Директором является Алексей Елизаров. Чистая прибыль предприятия по итогам 2024 года составила 145,9 млн руб.

Анна Гречко