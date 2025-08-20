Ространснадзор остановил работу пяти терминалов на юге России

Ространснадзор приостановил деятельность пяти терминалов по перевалке нефтепродуктов в Азово-Черноморском регионе. Решение приняли по итогам внеплановых проверок танкерного флота, проведенных по поручению вице-премьера РФ Виталия Савельева, сообщает пресс-служба ведомства.

В регионе инспекторы провели 21 выездную проверку. В результате было возбуждено 25 административных дел, нарушители получили штрафы и предписания.

По данным Ространснадзора, нарушения касались отсутствия судовых планов по предотвращению загрязнения нефтью, а также эксплуатации судов без обязательных документов.

Всего по России проверки затронули 516 компаний. Выявлено 682 нарушения, выдано 212 предписаний, возбуждено 110 административных дел, приостановлено или прекращено действие 36 лицензий.

Сейчас рейды продолжаются.

Анна Гречко