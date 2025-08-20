В Усть-Лабинском районе уничтожили почти 1,9 тысячи кустов конопли

На окраине станицы Ладожской сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Усть-Лабинскому району совместно с администрацией и казачеством уничтожили 1,8 тыс. кустов дикорастущей конопли. Мероприятие прошло в рамках межведомственной операции «Мак-2025», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Операция направлена на выявление очагов произрастания наркосодержащих растений, а также пресечение преступлений, связанных с их незаконным оборотом. В ведомстве отметили, что работа по уничтожению дикорастущей конопли на территории района продолжается.

Жителям региона рекомендуют сообщать в полицию обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков по телефонам: 02, 102 или 112.

Анна Гречко