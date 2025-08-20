Чаще всего краснодарцы спорят с родственниками

В каждом третьем случае жители Краснодара отмечали, что чаще всего спорят именно с членами своей семьи. В топ-3 категорий людей, с которыми чаще всего словесно соревнуются респонденты, также вошли друзья (24%) и коллеги с работы (23%), об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

Почти две трети опрошенных (62%) отмечают, что могут поспорить на какой-то приз или задание. Чаще всего краснодарцы предлагают своим партнерам по дискуссии денежный приз — такой вариант ответа выбрали 38% опрошенных. Также жители Краснодара выбирают для победителя оплату счета в ресторане или кафе (25%) или желание, которое сможет исполнить проигравший (13%). При этом каждый третий испытывает моральный подъем при победе в споре.

Наиболее интересной темой в споре у краснодарцев являются семейные дела, об этом заявил каждый второй (57%). Опрошенные также любят спорить о спорте (19%), работе (10%), о фильмах и сериалах (20%), а также об интригах шоу-бизнеса (5%). Каждый второй при споре любит спокойно и размеренно приводить аргументы и доводы, а еще треть предпочитают давить психологически (33%).

Каждый третий опрошенный (34%) откажется спорить с оппонентом, который переходит на личности, 33% будут избегать спора, если почувствуют, что могут проиграть, а 19% прекратят затянувшийся спор, в котором никто не может прийти к общему мнению. Секретом выигранного спора жители Краснодара считают знание — такой вариант ответа выбрали свыше трети участников опроса (43%), а каждый четвертый выбрал интуицию (28%).

Интересно, что 57% опрошенных считают себя хорошими участниками спора. В частности, 24% отметили, что они очень сильны в дискуссии, а 33% уверены, что неплохо справятся со спором.