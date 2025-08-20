«Калашников» выполнил план по поставкам боевого стрелкового оружия на 100% по итогам первого полугодия, сообщает пресс-служба концерна. Все ключевые показатели выпуска боевого стрелкового вооружения достигли прогнозных значений, а отгрузки изделий прошли в срок.

«В этом году концерн получил дополнительные заказы на новинки, включая укороченный автомат АК-12К и ручной пулемет РПЛ-20. Также значительно увеличились поставки снайперской винтовки Драгунова (СВД) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года»,— говорится в сообщении.

Напомним, план производства основных дивизионов АО «Концерн “Калашников”» выполнен на 100% по итогам шести месяцев 2025 года. Сумма изготовленной продукции военного и гражданского назначения за указанный период возросла на 52% год к году.