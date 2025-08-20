Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи достигла 1,6 тысячи автомобилей

Число машин в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи к полудню среды выросло до 1,6 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным на 12:00 по мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 1,6 тыс. транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов.

К 9:00 мск пробка достигала 1,2 тыс. машин.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 31 августа ожидаются максимальные очереди на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту. Время ожидания может достигать четырех часов. Прогноз составили на основе данных за аналогичный период прошлого года.

Анна Гречко