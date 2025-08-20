В Адыгее суд взыскал 150 тысяч рублей с детского сада за травму завхоза

Верховный суд Адыгеи подтвердил решение о взыскании 150 тыс. руб. компенсации морального вреда с детского сада в пользу заведующей хозяйством, пострадавшей при обрушении плиты в складском помещении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в складском помещении дошкольного учреждения, где обрушилась центральная плита. Три сотрудника, включая завхоза, упали с высоты более двух метров в подвальное помещение, заполненное грунтовыми водами. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами средней тяжести.

Прокурор города подал иск в Майкопский городской суд в интересах заведующей хозяйством о взыскании компенсации морального вреда. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования и назначил денежную компенсацию.

Комитет по образованию администрации Майкопа не согласился с вердиктом, посчитав сумму завышенной, и подал апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Адыгеи признала выводы районного суда законными и обоснованными, оставив жалобу без удовлетворения.

