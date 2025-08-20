За месяц на Кубани выросли продажи автомобилей с пробегом на 12%

В июле в Краснодарском крае продажи автомобилей с пробегом увеличились на 12% по сравнению с июнем. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Дром», средняя цена машин на портале при этом выросла на 2% и достигла 1,1 млн руб. Это второй с начала года рост спроса более чем на 10% — в марте прирост составил 17%.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среди наиболее востребованных моделей в регионе лидирует Lada Granta, продажи которой увеличились на 12%, а стоимость снизилась на 1%, до 668 тыс. руб. На втором месте — Lada Priora с ростом продаж на 7% и увеличением цены на 0,5%, до 377 тыс. руб. Hyundai Solaris занял третью строчку с ростом на 7% и снижением средней стоимости на 2%, до 1 млн руб. Далее следует Ford Focus, сделки с которым выросли на 11% при росте цены на 5%, до 657 тыс. руб. Замыкает пятерку ВАЗ-2114: продажи увеличились на 16%, цена — на 1%, до 217 тыс. руб.

По данным «Дрома», большинство популярных моделей июля стоили менее 1 млн руб. Машин дороже 1 млн руб. — 48% от сотни востребованных моделей, а дороже 1,5 млн руб. — 26%.

Аналитик портала Игорь Олейников отметил, что рост продаж связан с реализацией отложенного спроса, сформировавшегося на фоне высокой ключевой ставки и ожиданий возвращения западных брендов. «В июле ставка Банка России и проценты по вкладам начали снижаться, что способствовало реализации части спроса. Одновременно общество перестало ждать быстрого возвращения иностранных автобрендов»,— пояснил он.

С начала года количество объявлений о продаже машин с пробегом в регионе увеличилось на 30%, а средняя стоимость снизилась на 4%, до 1,3 млн руб. В целом по России в июле продажи подержанных автомобилей выросли на 10%, однако за год зафиксировано снижение на 6%.

Мария Удовик