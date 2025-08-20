Жительницу Крыма осудили на 15 лет за передачу военных данных ГУР Украины

Верховный суд Республики Крым назначил 28-летней жительнице Джанкойского района 15 лет колонии общего режима за передачу украинской военной разведке координат российских военных объектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Следствием установлено, что в марте прошлого года обвиняемая присоединилась к интернет-сообществу в социальной сети. Управление данной группой осуществлялось сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

После установления связи с модератором канала крымчанка приступила к съемке мест расположения средств противовоздушной обороны и дислокации личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные снимки с указанием точных координат и выделением ключевых участков она отправила куратору через мессенджер. За выполненные задания фигурантка получила около 15 тыс. руб.

Противоправная деятельность была пресечена оперативниками регионального управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Дополнительно крымчанке назначено ограничение свободы сроком на 1,5 года, а также штраф в размере 100 тыс. руб.

Алина Зорина