33% ижевчан испытывают стресс при возвращении на работу из отпуска

33% ижевчан жалуются на стресс при возвращении на работу из отпуска, следует из опроса сервиса SuperJob. Женщины возвращаются на работу тяжелее, чем мужчины. Среди респондентов с зарплатой от 100 тыс. руб. стресс испытывают 29%, тогда как у тех, кто зарабатывает меньше, этот показатель составляет 38%.

Наиболее подвержены постотпускному стрессу врачи (49%), бухгалтеры (44%) и PR-специалисты (42%). В то же время дизайнеры (19%), программисты и маркетологи (по 22%) жалуются на стресс реже. Это связано с характером работы: сложнее адаптироваться тем, чья деятельность требует постоянного контроля и быстрой реакции.