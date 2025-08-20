Налоговые отчисления потребсферы Кубани выросли почти на 7% за семь месяцев

За семь месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Краснодарского края от предприятий потребительской сферы поступило 60,7 млрд руб., что на 3,9 млрд руб., или 6,8% выше показателей аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает региональный департамент потребительской сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По объему налоговых отчислений отрасль занимает первое место среди всех секторов экономики региона с долей 17,7%. Структура поступлений распределилась следующим образом: НДФЛ — 20,2 млрд руб., УСНО — 16,2 млрд руб., налог на прибыль — 13,6 млрд руб., акцизы на крепкий алкоголь и пиво — 7,8 млрд руб., налог на имущество — 2 млрд руб.

«Доля валового регионального продукта, приходящаяся на сферу торговли, составляет 13% и позволяет отрасли занять место в тройке лидеров среди других отраслей экономики Краснодарского края»,— отметил руководитель департамента потребсферы Кубани Роман Куринный.

Сейчас в потребительской сфере реализуются 78 инвестиционных проектов на сумму 46,6 млрд руб. Средняя зарплата работников крупных и средних предприятий отрасли увеличилась на 8% и составила 67,3 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что предприятия потребительского сектора Краснодарского края по итогам января—мая 2025 года обеспечили оборот в размере 2,6 трлн руб., что на 5,1% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Нурий Бзасежев